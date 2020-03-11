إزالة عشوائيات جبل النور

أزالت لجنة مكافحة الظواهر السلبية بالعاصمة المقدسة، عدداً من الاستراحات والمباسط العشوائية المخالفة في منطقة جبل النور، وذلك ضمن الحملة المنظمة لمكافحة الظواهر السلبية والتي شملت الوقوف على جبل الرحمة بمشعر عرفات وجبل ثور، بمشاركة بلدية المعابدة الفرعية والإدارة العامة للنظافة. وأسفرت الحملة عن إتلاف كميات من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك، إضافةً إلى مصادرة عدد من أسطوانات الغاز المستخدمة لتجهيز الأطعمة والوجبات، وإزالة الصنادق التي أقامها المخالفون بطرق عشوائية، وشملت الحملة إزالة المباسط العشوائية في المناطق المحيطة بجبل النور والتي يستغلها عدد من المخالفين بعرض وبيع المواد الغذائية والمياه على الزوار بطرق غير صحية، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على الزوار.

كانت «دوت الخليج» نشرت في عددها الأسبوعي الصادر يومي 7و8 فبراير الماضي تحقيقا موسعا تحت عنوان «حراء وثور عشوائيات خانقة وإرشاد يفتقد التنظيم» تناولت فيه انتشار العشوائيات والبسطات بجوار جبلا النور وثور، فضلا عن افتقادهما للإرشاد المنظم.

إزالة 114 عقارا بنكاسة مكة

بدأت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة، أمس إزالة 114 عقاراً ضمن المرحلة السادسة لمشروع تطوير حي النكاسة العشوائي بـمكة المكرمة بعد أن تم الانتهاء من فصل الخدمات عن العقارات. وأكد المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس جلال كعكي، لـ«دوت الخليج» أن عملية الإزالة تسير وفقا لما تم التخطيط له مسبقا وستستمر وفقا للجدولة التي تم إعدادها وبعد ذلك سيتم البدء بالمراحل الأخرى والبالغ إجمالي تعدادها 14 مرحلة، منوها بتوجيهات أمير المنطقة ونائبه الهادفة إلى تنفيذ كافة الأعمال على أكمل وجه.

حملة جبل النور

إتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك

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مصادرة عدد من أسطوانات الغاز

إزالة الصنادق التي أقامها المخالفون بطرق عشوائية

إزالة المباسط العشوائية في المناطق المحيطة بالجبل

إبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرا على الزوار