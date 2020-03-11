استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة مدير الشؤون الصحية بالمنطقة وائل مطير. واستمع إلى شرح عن مخرجات مبادرة «مكة مدينة القلب الآمن»، التي أسهمت في تدريب 22 ألف متدرب ومتدربة، وتوعية 42 ألف شخص في الإنعاش القلبي، وتأهيل 2500 معلم ومعلمة ضمن برنامج مسعف في كل مدرسة. وأوضح مطير أن المبادرة هدفت إلى تأهيل عددٍ من أهالي مكة المكرمة وزوار الحرم المكي ومنسوبي القطاعات غير الصحية ذات العلاقة لإجراء الإسعافات الأولية لمصابي النوبات القلبية وربطهم بالمراكز الطبية مباشرة، واستخدمت فيها تقنية جديدة، أسهمت بها شركة وادي مكة للتقنية، تتضمن حزمة من المزايا أبرزها توفير حلول كاملة لتتبع المعدات الطبية المحمولة في حالات الطوارئ بشكل لحظي، وتحديدا أجهزة تنظيم ضربات القلب والفريق الطبي المسؤول عن الاستجابة لحالات الطوارئ في الحرم المكي الشريف بمكة المكرمة، بما في ذلك توفير جميع منتجات الأجهزة «حساسات إلكترونية، ماسحات لالتقاط إشارات البلوتوث».



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تدريب 22 ألفا في الإنعاش القلبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.