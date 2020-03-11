حلقات قرآنية عبر الهاتف في شرورة

أطلقت جمعية بيّنات لتحفيظ القرآن بشرورة «الحلقات القرآنية عبر الهاتف»، وذلك تعزيزا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة في المملكة تجاه فيروس كورونا، ونظرا للتعليق المؤقت للحلقات القرآنية. وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية ناصر آل شملان «هذا البرنامج يأتي حرصا على سلامة أبنائنا وبناتنا الطلاب، وكذلك لاستمرارهم في منهجيات الحفظ والمراجعة المعتمدة لهم قبل التعليق». وأشار إلى أن هذا البرنامج استمرارٌ لأهداف الجمعية في تعليم كتاب الله تعالى لجميع شرائح المجتمع، والاستفادة من التقنية الحديثة لتحقيق هذه الأهداف. وكشف آل شملان عن «وجود آلية محددة للتسجيل والتسميع عن بُعد، عن طريق الاتصال من المعلم أوالمعلمة بطلابهم، حسب الجداول اليومية المعدة». وختم بأن التسجيل متاح على الأرقام المخصصة في الإعلان، أو في حساب الجمعية الرسمي على موقع "تويتر، ابتداءً من الثلاثاء 15/ 7/ 1441، ويستمر عمل الحلقات الهاتفية طوال وقت تعليق الحلقات القرآنية.



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