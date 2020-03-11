أداء صلاة الميت على عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان

أدى الأمير تركي الفيصل وأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، عقب صلاة عصر الأربعاء، صلاة الميت على الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود -رحمه الله- وذلك في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

كما أدى الصلاة الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن محمد بن فرحان، والفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ومفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

كما أدى الصلاة إخوان الفقيد وهم الأمير فيصل بن عبدالله بن فيصل بن فرحان، والأمير فهد بن عبدالله بن فيصل بن فرحان، والأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل بن فرحان محافظ المجمعة، والأمير سعد بن عبدالله بن فيصل بن فرحان، والأمير فواز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان، والأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن فرحان، وأبناء الفقيد وهم الأمراء (عبدالله وفيصل ومحمد) وعدد من الأمراء.

وأدى الصلاة كذلك وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري، وعدد من المسؤولين وجمع من المواطنين.