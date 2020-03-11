السعودية اليوم / النمسا تغلق المدارس الأسبوع المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا



النمسا 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واس

قررت الحكومة النمساوية اليوم، إغلاق جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة والعليا في أنحاء البلاد الأسبوع المقبل في ظل الزيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا ( كوفيد 19) .

وقالت الحكومة النمساوية : إنه يتعين على جميع الطلاب البقاء في منازلهم إلى الرابع من إبريل القادم، في الوقت الذي زادت فيه حالات الإصابة بالفيروس إلى 245 حالة، بزيادة 39 حالة منذ صباح الأربعاء.

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22:29ت م

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