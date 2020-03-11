السعودية اليوم / الهند تعلق كل التأشيرات السياحية بسبب كورونا



نيودلهي 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الداخلية الهندية في بيان لها اليوم، عن تعليق جميع تأشيرات السياحة ابتداء من بعد غد الجمعة، في الوقت الذي تتخذ فيه البلاد تدابير لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وجاء في البيان أن جميع التأشيرات الحالية باستثناء "الدبلوماسية والرسمية والخاصة بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية وتأشيرات التوظيف والمشروعات"، ستظل معلقة حتى 15 أبريل 2020م .

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22:17ت م

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