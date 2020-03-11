السعودية | تعليق عروض الأفلام في صالات ودور السينما بالمملكة حتى إشعار أخر

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 ساعتين - 8:18 مساءً, 11 مارس 2020 م المناطق - واس وفقًا للإجراءات الوقائية الاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة في المملكة، في إطار جهودها للسيطرة على فيروس كورونا الجديد ومنع انتشاره، وحرصاً على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم؛ فقد قررت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تعليق عروض الأفلام في صالات ودور السينما حتى إشعار آخر.

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