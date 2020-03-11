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فنانات سعوديات يشاركن إبداعهن بمعرض خيوط النسيج في باكستان

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2020-03-11

فنانات سعوديات يشاركن إبداعهن بمعرض خيوط النسيج في باكستان

تصور أعمالهن إبداع ومهارات المرأة

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

قام المجلس الوطني الباكستاني للفنون (PNCA) بالتعاون مع وزارة الثقافة في المملكة والسفارة السعودية في باكستان بتنظيم معرض خيوط النسيج Weaving Threads في صالة الفنون الوطنية بإسلام آباد؛ لعرض الأعمال الرائدة للفنانات السعوديات لأول مرة في باكستان.

وسلط سفير المملكة لدى باكستان، نواف بن سعيد المالكي، الضوء على أهمية العلاقات الثقافية بين المملكة وباكستان وقوتها التاريخية.

وأعربت مديرة معهد الفنون الباكستاني د. فوزية سعيد، عن تقديرها لوزارة الثقافة السعودية وسلطت الضوء على دور الفنانين في بناء النسيج الاجتماعي للمجتمعات وتجسير الثقافات.

وقالت: إنه معرض فريد من نوعه حيث إن كل فنانيه من النساء السعوديات، وهذا هو أول معرض لباكستان، وهؤلاء النساء يمثلن الحريات الناشئة للمرأة السعودية ويساعدن النساء في تطوير روابط جديدة مع عالم الفن العالمي.

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ومن بين الفنانات المشاركات: نوف بيضون، ورائدة عاشور، ونجود السديري، ونورا العيسى، التي تصور أعمالهن إبداع ومهارات المرأة السعودية للشعب الباكستاني.

وقال المنظمون إن الحدث تم ترتيبه لتشجيع النساء السعوديات في مساعيهن الإبداعية وكذلك لزيادة التواصل بين شعب البلدين، بحسب موقع TheNews.

 

 

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