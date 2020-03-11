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حجر صحي على عائلة القنصل الإيراني بالنجف لإصابة أحدهم بكورونا
بعد 24 ساعة فقط من عودتهم من إيران
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت السلطات الصحية في محافظة النجف، اليوم الأربعاء، فرض حجر على القنصل الإيراني حميد مكارم شيرازي وعائلته؛ للاشتباه بإصابة أحدهم بفيروس كورونا.
وكان القنصل الإيراني وعائلته عائدين من إيران يوم أمس وبدت عليهم أعراض فيروس كورونا؛ مما اضطر السلطات الصحية إلى وضعهم في الحجر الصحي.
وأعلنت السلطات العراقية أنه تم أخذ عينات من عائلة القنصلي وإرسالها إلى بغداد؛ للتأكد من سلامتهم.
وفي وقت لاحق، أصدرت مديرية صحة النجف بيانًا مقتضبًا أكدت فيه إصابة أحد أفراد عائلة القنصل بالفيروس.
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