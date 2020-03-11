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2020-03-11 البحرين تعلن تعافي 5 حالات من كورونا بينهم مواطنة سعودية أكدت خروجهم من مركز العزل والعلاج متابعات الخليج 365 - واس أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تعافي 5 حالات إضافية من فيروس كورونا (كوفيد 19) لأربعة مواطنين بحرينيين ومواطنة سعودية، وإخراجهم من مركز العزل والعلاج، وذلك بعد تلقيهم العلاج والرعاية اللازمة تحت إشراف الطاقم الطبي المتخصص في أحد المراكز الخاصة بالعزل والعلاج، وفق أفضل المعايير الدولية بحسب ما أوصت به منظمة الصحة العالمية، ليصل بذلك العدد الإجمالي للحالات المتعافية 35 حالة حتى الآن في مملكة البحرين.

وأوضحت الوزارة أنه تقرر إخراج الحالات بعد إجراء الفحوصات المختبرية والتأكد من خلوهم من الفيروس، مؤكدةً أنها ستواصل متابعة الحالات المتعافية طبيًا بحسب الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص، بما يحفظ صحة وسلامة الجميع. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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