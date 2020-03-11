2020-03-11

القصبي لأبناء وبنات الوطن في وزارة الصحة: شكرًا لكم من القلب

متابعات الخليج 365 - الرياض

أشاد وزير التجارة وزير الإعلام المكلف، الدكتور ماجد القصبي، بجهود أبناء وبنات الوطن في المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث الصحية.

وقال القصبي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “جهود جبارة يبذلها أبناء وبنات الوطن في وزارة الصحة ممن يعملون بصمت، كفاءات بشرية وإمكانات طبية وفنية تشعرنا بالفخر، لمست خير مثال لذلك في المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث الصحية، فشكرًا لهم جميعًا من القلب، نسأل الله أن ينفع بهم وبجهودهم ويحمي هذا الوطن وأبناءه من كل شر”.

يذكر أن وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة اطلعا على الجهود التي يقوم بها المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث الصحية بوزارة الصحة من أجل التصدي لعدوى فيروس كورونا الجديد (covid-19) والحد من انتشاره.

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جاء ذلك خلال زيارة قام بها الوزيران اليوم إلى مقر المركز شمال مدينة الرياض، حيث أبديا إعجابهما بمستوى الجاهزية والاستعدادات في المركز، وما يتوفر به من كفاءات بشرية وإمكانات طبية وفنية وتقنية.

وقدما شكرهما وتقديرهما للكوادر الوطنية القائمة على المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث الصحية بوزارة الصحة، وأثنيا على المهام والمسؤوليات التي ينهضون بها في خدمة الوطن.

وأكد الدكتور القصبي والمهندس السواحة استعداد وزارتيهما التام لتقديم كل سبل الدعم الإعلامي والتقني والرقمي، لتمكين المركز من القيام بمهامه الحيوية على الوجه الأكمل، وبخاصة في الظرف الاستثنائي الحالي.

ويتولى المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث الصحية بوزارة الصحة مسؤولية الإشراف على متابعة ورصد جميع الأحداث الصحية التي تؤثر على صحة الأفراد، وتتسبب في حدوث إصابات جماعية، سواء كانت أمراضًا معدية، أو حرائق أو حوادث بشرية.

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