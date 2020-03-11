تقلبات جوية بالحدود الشمالية والدفاع المدني يحذر الجميع

2020-03-11

متابعات الخليج 365 - الحدود الشمالية

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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية إلى أخذ الحيطة والحذر، حيث تشير التقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى متغيرات جوية، قد يصحبها أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة، ومنها منطقة الحدود الشمالية، اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 17/ 7/ 1441هـ وحتى يوم الأحد القادم بإذن الله تعالى.

وأهاب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية، العقيد فهد بن الأسمر العنزي، بالمواطنين والمقيمين متابعة ما يصدر من تنبيهات وإرشادات لهذه الحالة الجوية من المديرية العامة للدفاع المدني في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك للاطلاع علی إرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، وكذلك التغيرات التي تطرأ على الأحوال الجوية بمشيئة الله تعالى، مع تمنياتنا بالسلامة للجميع.

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