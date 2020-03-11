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أفادت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، اليوم (الأربعاء)، بأن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد قفز بواقع 196 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى 827، بزيادة نسبتها 31 في المئة، هي الأكبر من حيث العدد منذ ظهور العدوى في 21 من فبراير (شباط) الماضي.
ولفتت الوكالة إلى أن إجمالي عدد الإصابات في إيطاليا، أشدّ دول أوروبا تضررًا، ارتفع إلى 12462 من 10149 بزيادة 22.8 في المئة.
من جهته بيَّن مدير الوكالة أن 1045 شخصًا من إجمالي المصابين تعافوا تمامًا من المرض ارتفاعًا مع 1004 في اليوم السابق.إيطاليا فيروس كورونا الجديد
11 مارس 2020 - 16 رجب 1441 09:41 PM
عدد المصابين ارتفع إلى 12462
أفادت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، اليوم (الأربعاء)، بأن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد قفز بواقع 196 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى 827، بزيادة نسبتها 31 في المئة، هي الأكبر من حيث العدد منذ ظهور العدوى في 21 من فبراير (شباط) الماضي.
ولفتت الوكالة إلى أن إجمالي عدد الإصابات في إيطاليا، أشدّ دول أوروبا تضررًا، ارتفع إلى 12462 من 10149 بزيادة 22.8 في المئة.
من جهته بيَّن مدير الوكالة أن 1045 شخصًا من إجمالي المصابين تعافوا تمامًا من المرض ارتفاعًا مع 1004 في اليوم السابق.
، الزيادة الأكبر.. "كورونا" يقتل 196 شخصًا في إيطاليا خلال يوم ،
المصدر : الخليج 365
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