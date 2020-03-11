، يراقب دون توقُّف.. "أردوغان" يخصِّص مسؤولاً لحمايته من "كورونا" ،

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ذكرت قناة "سي إن إن تورك" اليوم (الأربعاء) أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستعين بمسؤول من الفريق الرئاسي لحمايته من الإصابة بفيروس كورونا الجديد.
وأوضحت "سي إن إن تورك" أن المسؤول يستخدم كاميرا حرارية خاصة، تكشف عن الأشخاص الذين يعانون الحمى.
وأضافت بأن المسؤول كان موجودًا في اجتماع عقده "أردوغان" اليوم في مقر البرلمان مع كتلة حزبه "العدالة والتنمية"، وكان يتابع الحشد المحيط، ويراقب دون توقُّف جميع تحركات "أردوغان"، مع التركيز الخاص على الأشخاص الذين وصلوا مقر البرلمان لمتابعة اللقاء، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
وبيَّنت القناة أن "أردوغان" بدأ يمتنع عن المصافحة أثناء فعاليات رسمية منذ بدء تفشي فيروس كورونا في الدول المجاورة، وبالدرجة الأولى إيران التي تحولت إلى إحدى أكبر بؤر انتشار الوباء على مستوى العالم.
11 مارس 2020 - 16 رجب 1441 09:32 PM
امتنع عن مصافحة الآخرين منذ ظهور الفيروسيراقب دون توقُّف.. "أردوغان" يخصِّص مسؤولاً لحمايته من "كورونا"
ذكرت قناة "سي إن إن تورك" اليوم (الأربعاء) أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستعين بمسؤول من الفريق الرئاسي لحمايته من الإصابة بفيروس كورونا الجديد.
وأوضحت "سي إن إن تورك" أن المسؤول يستخدم كاميرا حرارية خاصة، تكشف عن الأشخاص الذين يعانون الحمى.
وأضافت بأن المسؤول كان موجودًا في اجتماع عقده "أردوغان" اليوم في مقر البرلمان مع كتلة حزبه "العدالة والتنمية"، وكان يتابع الحشد المحيط، ويراقب دون توقُّف جميع تحركات "أردوغان"، مع التركيز الخاص على الأشخاص الذين وصلوا مقر البرلمان لمتابعة اللقاء، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
وبيَّنت القناة أن "أردوغان" بدأ يمتنع عن المصافحة أثناء فعاليات رسمية منذ بدء تفشي فيروس كورونا في الدول المجاورة، وبالدرجة الأولى إيران التي تحولت إلى إحدى أكبر بؤر انتشار الوباء على مستوى العالم.
، يراقب دون توقُّف.. "أردوغان" يخصِّص مسؤولاً لحمايته من "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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