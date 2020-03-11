محمد بن مسعود - الدمام - ألقت الجهات الأمنية في محافظة جدة القبض على شخص؛ أقدم على سرقة مركبات في قيد التشغيل. وكان مقطع فيديو متداول قد أظهر إقدام الجاني على إنزال ابن مالك إحدى المركبات بالقوة، ثم سرقة المركبة. 11 مارس 2020 - 16 رجب 1441 09:12 PM القبض على سارق المركبات في وضع التشغيل بجدة القبض على سارق المركبات في وضع التشغيل بجدة ألقت الجهات الأمنية في محافظة جدة القبض على شخص؛ أقدم على سرقة مركبات في قيد التشغيل. Advertisements وكان مقطع فيديو متداول قد أظهر إقدام الجاني على إنزال ابن مالك إحدى المركبات بالقوة، ثم سرقة المركبة. الكلمات المفتاحية ، القبض على سارق المركبات في وضع التشغيل بجدة ،

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