، "لجنة مستجدات كورونا" تعقد اجتماعها الـ21 وتطمئن على أوضاع الحالات المصابة بالسعودية ،

محمد بن مسعود - الدمام - متحدِّث "الصحة" ينفي ما يتردد عن وجود 600 حالة مصابة بالفيروس في السعودية

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا اليوم اجتماعها الحادي والعشرين برئاسة وزير الصحة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وبحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عددًا من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، واطلعت على التقارير والتطورات كافة عن الفيروس.

واستعرض الاجتماع الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم، والحالات المسجَّلة في السعودية، مع التشديد على استمرار تطبيق جميع الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول، وتعزيزها.

واطمأنت اللجنة على أحوال المصابين بالفيروس في السعودية، والخدمات الصحية المقدَّمة لهم.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، عدم صحة ما يتردد عن وجود 600 حالة مصابة بالفيروس في السعودية، مهيبًا بكل مَن كان في مناطق موبوءة إلى التواصل فورًا مع مركز صحة "937" للحصول على النصائح التي تحميه، وتحمي أسرته والمجتمع.

كما أهاب الدكتور العبدالعالي إلى التواصل في حال رغبة أي شخص في الاستفسار عما يخص الفيروس، مشددًا على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات، ومطالبًا الجميع بمساندة الجهود المبذولة للتصدي لهذا الفيروس، والقيام بواجبهم الإنساني والوطني للحد من انتشاره.وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد