السعودية اليوم / روسيا تعلق الرحلات الجوية لإيطاليا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا بسبب كورونا



موسكو 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واس

قال مركز الأزمات المعني بمكافحة فيروس كورونا (كوفيد 19) في روسيا اليوم، إن روسيا ستعلق معظم الرحلات الجوية من وإلى إيطاليا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا بسبب تفشي الفيروس .

وأفاد أن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس ارتفع إلى 28 إصابة، وأن كل حالات الإصابة الجديدة لأشخاص سافروا إلى إيطاليا في السابق.

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21:41ت م

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