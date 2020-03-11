السعودية اليوم / رئيسة المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان تستقبل وفداً أممياً



الخرطوم 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واس

استقبلت رئيسة المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان حورية إسماعيل بمكتبها اليوم، وفد اليوناميد والفريق المعني بحكم القانون والعدالة في عمليات السلام في الأمم المتحدة، الذي ضم ممثل اليوناميد أبوبكر جينج، ومن الأمم المتحدة كريستين ووبامي، ورئيسة فريق المركز الاستشاري الأمني أنيسا لا لا .

وأكدت رئيسة المفوضية حورية في تصريح صحفى: أنه ما زالت هناك خطط ومشروعات تحتاج لدعم اليوناميد خاصة مايتعلق بالتوعية بحقوق الإنسان وملف المصالحات والعدالة الانتقالية بعد التوقيع على اتفاق السلام، بالإضافة لمراقبة الانتخابات في ظل التحول الديمقراطي وبرنامج بناء القدرات.

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21:39ت م

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