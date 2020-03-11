السعودية اليوم / بلدية شرق عرعر تنفذ جولات رقابية على المحلات الغذائية والمطاعم



عرعر 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واس

نفذت بلدية شرق عرعر التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية اليوم جولات رقابية مكثفة على المحلات الغذائية والمطاعم والمطابخ، للتأكد من تطبيق اشتراطات الصحة العامة كافة والالتزام باستمرارية التنظيف والتعقيم منعاً لانتقال الأمراض المعدية.

وأوضحت أمانة الحدود الشمالية أنها ستكثف الجولات التفتيشية الرقابية، التي تهدف للتأكد من تطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات ذات العلاقة بالمخالفات البلدية على المخالفين، داعية المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي مخالفات صحية عبر رقم الطوارئ 940.

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21:13ت م

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