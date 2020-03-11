السعودية اليوم/ الأردن توقف استقبال الطرود البريدية من 6 دول احترازا من كورونا



عمّان 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واس

قررت السلطات الأردنية اليوم، وقف استقبال الطرود البريدية من الدول الأكثر انتشارا لفيروس كورونا المستجد وهي: إيران، إيطاليا، لبنان، الصين، العراق، كوريا الجنوبية.

إلى ذلك، أكد وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة، أن الأردن نظيف من فيروس كورونا المستجد باستثناء حالة واحدة لمواطن أردني قدم من إيطاليا، وهو يتماثل حاليا للشفاء، اذ متوقع خروجه من المستشفى يوم الجمعة بعد استكمال الفحوصات الطبية.

وأكد في تصريحات صحفية، أن جميع القرارات التي اتخذتها الحكومة الأردنية بشأن التعامل مع الفيروس تصب في جهد منع انتشار هذا المرض، لافتا النظر إلى أن المخزون الإستراتيجي من المواد الغذائية والمواد الأساسية الأخرى مطمئن جدا وهو يكفي احتياجات البلاد لأشهر قادمة.

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21:05ت م

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