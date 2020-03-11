السعودية اليوم / معهد الحرم المكي يفعّل منصة التعليم عن بُعد



مكة المكرمة 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واس

فعّل معهد الحرم المكي منصة للتعليم عن بُعد، بتوجيه معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بتفعيل التعليم عن بُعد لطلاب المعهد، لاستمرار التعليم وتقديم الدروس لهم حفاظاً على سلامتهم بعد الإجراءات الاحترازية من فايروس كورونا.

وأوضح وكيل معهد الحرم المكي للشؤون التعليمية الشيخ محمد بن مطاعن الحكمي أن إدارة المعهد عقدت خلال الفترة الماضية عدة اجتماعات من أجل وضع الخطط اللازمة لتفعيل التعليم عن بُعد، بوضع فصول افتراضية مباشرة ودروس مسجلة من خلال المنصة التعليمية كلاسيرا، تتيح للطلاب الاستماع للدروس المسجلة ومناقشة المعلم عبر البث المباشر، كما تتيح لمعلمي المعهد رفع الواجبات الإلكترونية ونشرها عبر المنصة للطلاب.

ودشنت إدارة معهد الحرم المكي رقماً للدعم الفني من أجل الإجابة على التساؤلات وتقديم المساعدات التقنية والفنية عن طريق تطبيق واتساب (0125741162).

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21:04ت م

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