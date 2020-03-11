السعودية اليوم / وزارة الصحة المغربية تعلن عن تسجيل سادس حالة إصابة بفيروس كورونا



الرباط 16 رجب 1441 ه موافق 11 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم عن تسجيل سادس حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، عند مواطنة فرنسية من أصول سنيغالية تبلغ من العمر 64 سنة.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن المواطنة المعنية وصلت إلى مدينة فاس يوم الخميس 5 مارس الجاري قادمة من فرنسا، وهي تعاني من أمراض مزمنة، ووضعت تحت الحجر الصحي وفقا لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية، مضيفا أن البحث جار عن كل الذين خالطوا هذه السيدة وتقييم مدى احتمال إصابتهم .

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20:55ت م

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