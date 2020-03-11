

جنيف 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واس

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم :إن المنظمة ترى أن تفشي فيروس كورونا يشكل وباءً.

وأعرب جيبريسوس خلال مؤتمر صحفي عن القلق من مستويات الانتشار للفيروس ومن مستويات عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهته, مضيفا أن تقييم المنظمة الحالي لـ كوفيد-19 (فيروس كورونا) بأنه يشكل وباءً.

// انتهى //

20:54ت م

0228





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / منظمة الصحة العالمية تصف تفشي كورونا بأنه وباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.