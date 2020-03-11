السعودية اليوم / التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب ينظم محاضرة بعنوان " تبادل المعلومات الاستخبارية في مجال محاربة الإرهاب"



الرياض 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واس

نظم التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اليوم، محاضرة بعنوان "تبادل المعلومات الاستخبارية في مجال محاربة الإرهاب"، بحضور الأمين العام للتحالف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، وممثليّ الدول الأعضاء في التحالف، وذلك بمقر مركز التحالف في الرياض.

وألقى المحاضرة معالي الفريق الركن المتقاعد الدكتور صالح بن عبدالعزيز القنيعير، حيث أكد خلالها على أهمية التعاون الدولي في محاربة الإرهاب والتطرف العنيف، مشيداً في الوقت ذاته بما يقوم به التحالف الإسلامي من جهود لمحاربة الإرهاب، من خلال المجالات الأربعة " الفكرية، والإعلامية، ومحاربة تمويل الإرهاب، والمجال العسكري".

كما استعرضت المحاضرة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف المتمثلة بالقرارات الدولية المعنية بمحاربة الإرهاب، والحث على مجابهة التنظيمات الإرهابية من خلال تفعيل التدابير الرامية إلى معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب.

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20:50ت م

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