السعودية اليوم / إزالة أطنان من الملوثات البصرية في شوارع مدينة السيح



السيح 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واس

أزالت بلدية الخرج اليوم ، أطنانا من مخلفات البناء في عدة أحياء بمدينة السيح ، مع انطلاقة المرحلة الأولى من حملة إزالة التلوث البصري بالمحافظة .

وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي والسلوك الحضاري والمشاركة المجتمعية ، بأهمية المحافظة على البيئة ومعالجة التلوث البصري.

وتشتمل المرحلة الأولى من الحملة على تنفيذ العديد من الأعمال والمهام لمعالجة مختلف عناصر التلوث البصري منها إزالة مخلفات البناء مجهولة المصدر في أحياء مدينة السيح وضواحيها.

وأكدت بلدية الخرج أهمية تعاون المواطنين في رفع أنقاض مبانيهم وترحيلها إلى المرادم المعتمدة ووضع حاويات رفع المخلفات الإنشائية وكذلك الحواجز أمام المباني تحت الإنشاء ، وكذلك تفعيل الدور الرقابي للمواطن من خلال الإبلاغ عن المخالفات الصحية أو النظامية في أحياء مدينة السيح وفي المراكز والقرى التي تقع في نطاق خدماتها ، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.

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20:34ت م

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