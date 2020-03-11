السعودية اليوم / لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الحادي والعشرين وتطمئن على أوضاع الحالات المصابة في المملكة



الرياض 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واس

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا اليوم اجتماعها الحادي والعشرين برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، بحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث اطلعت على التقارير والتطورات كافة عن الفيروس.

واستعرض الاجتماع الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة، مع التأكيد على استمرار تطبيق جميع الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها. واطمأنت اللجنة على أحوال المصابين بالفيروس في المملكة والخدمات الصحية المقدمة لهم.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي ، عدم صحة مايتردد عن وجود 600 حالة مصابة بالفيروس في المملكة، مهيبًا بكل من كان في مناطق موبوءة بالتواصل فوراً مع مركز صحة 937" للحصول على النصائح التي تحميه وتحمي أسرته والمجتمع.

كما أهاب الدكتور العبدالعالي بالتواصل في حال رغبة أي شخص في الاستفسار عما يخص الفيروس، مشدداً على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات، مطالبًا الجميع بمساندة الجهود المبذولة للتصدي لهذا الفيروس والقيام بواجبهم الإنساني والوطني للحد من انتشاره.

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