السعودية | شفاء أول حالة إصابة بفيروس كورونا بالسعودية

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن شفاء أول حالة إصابة بفيروس كورونا بالسعودية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 41 دقيقة - 8:12 مساءً, 11 مارس 2020 م المناطق - واس أعلنت وزارة الصحة عن تعافي أول حالة من المصابين بفيروس كورونا الجديد في المملكة وهي لمواطن من ضمن الحالات الموجودة في العزل الطبي بمستشفى القطيف المركزي ، حيث اُستُكملت جميع الفحوصات والإجراءات الطبية وإجراء فحص مخبري أثبت خلو المواطن من الفيروس، مشيرةً إلى أنه يتمتع حالياً بصحة جيدة -ولله الحمد- ويستعد للخروج من مستشفى القطيف المركزي.

وجدّدت الصحة التأكيد على الجميع بأهمية الإفصاح عن البلدان التي زاروها قبل قدومهم للمملكة والتواصل مع الرقم 937 بهذا الخصوص.

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