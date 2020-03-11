شكرا لقرائتكم خبر عن «لجنة كورونا»: شائعة إصابة 600 حالة «غير صحيحة» والان نبدء بالتفاصيل
واستعرض الاجتماع الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة، مع التأكيد على استمرار تطبيق جميع الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها. واطمأنت اللجنة على أحوال المصابين بالفيروس في المملكة والخدمات الصحية المقدمة لهم.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي ، عدم صحة مايتردد عن وجود 600 حالة مصابة بالفيروس في المملكة، مهيبًا بكل من كان في مناطق موبوءة بالتواصل فوراً مع مركز صحة 937" للحصول على النصائح التي تحميه وتحمي أسرته والمجتمع.
كما أهاب الدكتور العبدالعالي بالتواصل في حال رغبة أي شخص في الاستفسار عما يخص الفيروس، مشدداً على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات، مطالبًا الجميع بمساندة الجهود المبذولة للتصدي لهذا الفيروس والقيام بواجبهم الإنساني والوطني للحد من انتشاره.
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