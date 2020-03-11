شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تعلن تعافى أول حالة مصابة بكورونا فى المملكة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة عن تعافي أول حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد في المملكة وهي لمواطن من ضمن الحالات الموجودة في العزل الطبي بمستشفى القطيف المركزي، حيث تم إجراء فحص مخبري أثبت خلو المواطن من الفيروس ، وهو يتمتع حالياً بصحة جيدة ولله الحمد ويستعد للخروج من مستشفى القطيف المركزي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة» تعلن تعافى أول حالة مصابة بكورونا فى المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.