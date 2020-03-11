"كورونا جديد" في إيران.. مسؤول رسمي يوضح

كذبت وزارة الصحة الإيرانية ظهور نوع جديد مختلف عن فيروس كورونا المستجد المنتشر على نطاق واسع داخل البلاد.

ونفي كيانوش جهانبور، مدير العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة الإيرانية، الثلاثاء، تصريحات أدلى بها النائب البرلماني بلجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية شهروز برزجر نقلا عن وزير الصحة سعيد نمكي زعم فيها اكتشاف فيروس كورونا في إقليم جيلان (شمال) يختلف عن النوع المكتشف في مدينة ووهان الصينية منشأ المرض المعروف باسم (كوفيد - 19).

وأوضح جهانبور أن وزير الصحة الإيراني لم يصرح بهذا الصدد خلال جلسة حضرها داخل لجنة الصحة مع عدد من النواب ورئيس البرلمان، أمس الإثنين، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا).

وكان النائب برزجر قد زعم بعد انتهاء جلسة وزير الصحة الإيراني بالبرلمان أن الفيروس الذي عثر عليه بمدينة قم (بؤرة انتشار كورونا داخل إيران)، فبراير/شباط الماضي، ليس متشابها مع فيروس كورونا المستجد الذي ظهر بالصين.

وزعم البرلماني الإيراني شهروز بزرجر أن "الفيروس مجهول المصدر في جيلان وقم ربما يكون ما وصفه بإرهاب بيولوجي أمريكي، حيث فتك بممرضة عمرها 25 عاما"، على حد قوله.

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ونقلت "إيرنا" عن وزارة الصحة الإيرانية نفيها لما وصفتها بالأكاذيب التي لا أساس لها من الصحة المنقولة عن الوزير نمكي، حسب قولها.

تتفاقم أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد بالأقاليم الشمالية داخل إيران، وسط مطالبات للمسؤولين الحكوميين بفرض حجر صحي كامل على إقليمي جيلان ومازندران.

وذكرت شبكة "إيران إنترناشونال" الإخبارية التي تبث بالفارسية من بريطانيا في تقرير لها، الإثنين، أن مستشفيات إقليم جلستان لم تعد لديها قدرة على استيعاب أعداد جديدة من المصابين، موضحة أن السلطات الإيرانية أخلت أماكن عامة وصالات رياضية وفنادق لتجهيزها كأماكن عزل طبي للمصابين بكورونا بأقاليم الشمال.

وتداول إيرانيون صورا عبر الشبكات الاجتماعية تظهر قيام السكان المحليين بإغلاق طرق مؤدية إلى أقاليمهم خشية تفشي فيروس كورونا في ظل تقاعس حكومي.

وقبل ساعات، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) بلغ 291 حالة، بينما بلغت الإصابات 8 آلاف و42 حالة، فيما تعافى 2731 شخصا.

وكانت المعارضة الإيرانية أعلنت، الإثنين، في بيان للمجلس الوطني للمقاومة، ارتفاع عدد ضحايا كورونا في إيران لأكثر من 2600 وفاة، واتهمت النظام الإيراني بإخفاء الأعداد الحقيقية للضحايا والمصابين.