المغرب يعلن تسجيل سادس حالة إصابة بفيروس كورونا

2020-03-11

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم، عن تسجيل سادس حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، عند مواطنة فرنسية من أصول سنغالية تبلغ من العمر 64 سنة.

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وأوضح بيان صادر عن الوزارة، أن المواطنة المعنية وصلت إلى مدينة فاس يوم الخميس 5 مارس الجاري قادمة من فرنسا، وهي تعاني من أمراض مزمنة، ووضعت تحت الحجر الصحي وفقًا لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية.

وأضاف البيان “أن البحث جارٍ عن كل الذين خالطوا هذه السيدة وتقييم مدى احتمال إصابتهم”.

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