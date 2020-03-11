- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم المغرب يعلن تسجيل سادس حالة إصابة بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
المغرب يعلن تسجيل سادس حالة إصابة بفيروس كورونا
لمواطنة فرنسية من أصول سنغالية
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم، عن تسجيل سادس حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، عند مواطنة فرنسية من أصول سنغالية تبلغ من العمر 64 سنة.
وأوضح بيان صادر عن الوزارة، أن المواطنة المعنية وصلت إلى مدينة فاس يوم الخميس 5 مارس الجاري قادمة من فرنسا، وهي تعاني من أمراض مزمنة، ووضعت تحت الحجر الصحي وفقًا لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية.
وأضاف البيان “أن البحث جارٍ عن كل الذين خالطوا هذه السيدة وتقييم مدى احتمال إصابتهم”.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر المغرب يعلن تسجيل سادس حالة إصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.