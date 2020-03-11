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2020-03-11 الإعلام المرئي والمسموع تعلق عروض الأفلام في صالات ودور السينما حتى إشعار آخر للوقاية من كورونا متابعات الخليج 365 - واس قررت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تعليق عروض الأفلام في صالات ودور السينما حتى إشعار آخر. Advertisements وأوضحت الهيئة في بيان لها أن ذلك يأتي وفقًا للإجراءات الوقائية الاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة في المملكة، في إطار جهودها للسيطرة على فيروس كورونا الجديد ومنع انتشاره، وحرصاً على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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