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جامعة تبوك تدعو المرشحين لوظائفها لمطابقة بياناتهم
بمقر عمادة الموارد البشرية في المدينة الجامعية
متابعات الخليج 365 - تبوك
دعت جامعة تبوك المرشحين للوظائف الإدارية والفنية والهندسية إلى مطابقة بياناتهم ومؤهلاتهم، بدءًا من الغد ولمدة أسبوعين، وذلك بمقر عمادة الموارد البشرية في المدينة الجامعية.
وأوضحت الجامعة أن المتقدمين والمتقدمات تمت مفاضلتهم، واتضحت أحقيتهم في الترشح للوظائف المعلنة وفقًا لدرجات الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية.
وأكدت الجامعة أن من لم يحضر لمطابقة الوثائق المطلوبة خلال المدة المذكورة سيعدّ ذلك عدولًا منه عن رغبته في التوظيف.
ونبهت الجامعة إلى ضرورة اصطحاب أصول الوثائق التالية: الهوية الوطنية مع نسخة منها، ووثيقة التخرج مع نسخة منها، موضحًا فيها التقدير العام، والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج.
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