متى يجب إدراج الهوايات في السيرة الذاتية؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - برلين
هناك أشياء يجب ذكرها في «السيرة الذاتية»، وأخرى ليس بالضرورة ذكرها، أو لا يجب ذكرها على الإطلاق.
وينصح يواخن ماي، محرر أحد المواقع الالكترونية بإدراج الاهتمامات الإبداعية.
ويمكن اعتبار العزف على أداة موسيقية أو الدراسة في مجال معين من الأدب نقطة إضافية تظهر سمة شخصية معينة مرغوبة في الدور.
وتتفق كورتسهالس وماي على أنه يمكن ذكر نجاح كبير أو نجاحين متعلقين بالهواية.
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