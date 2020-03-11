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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - برلين
حلل مركز حماية المستهلك في برلين «فيربراوشيرزينترال» 62 منتجا مختلفا متوفرا في أوروبا، ووجد أن أغلب المنتجات سهلة الفرد عضوية ولا تحتوي على إضافات صناعية.
وكان فقط نحو نصف المنتجات سهلة الفرد يحتوي على خضراوات فعلية كمكونها الرئيس، فيما كانت البقية مكونة في الأساس من بذور عباد الشمس وزيته أو المياه.
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