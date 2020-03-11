القبض على لص اصطاد قلادة من متجر راق بسنارة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - كانبرا
قبضت الشرطة في مدينة ملبورن الأسترالية أمس على لص استخدم سنارة صيد السمك في سرقة قلادة بتصميم فرزاتشي من على رقبة تمثال عرض في أحد المتاجر الراقية.
وأعلنت الشرطة القبض على اللص (43عاما) في منزله، واصفة ذلك بأنه «صيد اليوم».
ووقعت السرقة في منتصف ليل 24 فبراير الماضي في شارع ليتل كولينز وسط ملبورن، وكانت الشرطة وصفت الجريمة في وقت سابق بأنها ربما تكون الحالة الأولى لسرقة قلادة باستخدام سنارة صيد أسماك.
وقال ستيفن أديجراتي، صاحب متجر «لو ستايل» الذي تم استهدافه، لهيئة الإذاعة الأسترالية في وقت سابق هذا الشهر إنه مذهول من السرقة «الصعبة والجريئة».
ووفقا للشرطة، فإن العقد سعره نحو 463 دولارا.
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