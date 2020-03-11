إجراءات احترازية بالصالات الرياضية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض
استمرارا للتدابير الوقائية التي تقوم بها وزارة الرياضة بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى في المملكة العربية السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد «COVID - 19»، ووفقا للتنسيق المستمر مع اللجنة المعنية في هذا الشأن، طالبت وزارة الرياضة بالمزيد من الإجراءات الاحترازية الملزمة لجميع الصالات والمراكز الرياضية وتنفيذها دون تأخير.
وستتم متابعة تنفيذ هذه الإجراءات من قبل وزارة الرياضة والجهات الأخرى المعنية حرصا على سلامة الجميع ووقايتهم من هذا الفيروس، كما تم تخصيص البريد الالكتروني (Salat1gsa.gov.sa) لتلقي الشكاوى والاستفسارات.
المطلوب تنفيذه عاجلا
- تمديد فترات الإيقاف الموقت لاشتراكات الأعضاء (مواطنين ومقيمين) حتى إشعار آخر.
- تأمين مواد التطهير والتعقيم بشكل دائم ومستمر.
- تطهير الأرضيات وتعقيمها باستمرار وبصورة لحظية.
- تعقيم أسطح الأدوات الرياضية والأماكن المخصصة للتدريب بصفة دائمة وبعد استخدام كل مشترك.
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