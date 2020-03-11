شكرا لقرائتكم خبر

تأجيل رالي الرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

قرر الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية تأجيل رالي الرياض وإعادة النظر في مواعيد الراليات الصحراوية حتى إشعار آخر.

وأوضح الاتحاد في بيان أمس أن هذا القرار يأتي انطلاقا من الحرص على حماية المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (COVID 19).

يذكر أن رالي الرياض كان مقررا له أن يقام خلال الفترة من 8 إلى 11 أبريل المقبل.