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فلسطين: ثقافة الكراهية تتصدر الخطاب الإسرائيلي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ رام الله

حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من خطورة تفشي العنصرية والفاشية وثقافة الكراهية وإنكار وجود الآخر في المجتمع الإسرائيلي، وبشكل خاص في أوساط الأحزاب الإسرائيلية.

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وقالت في بيان إن هذا الأمر ينعكس يوميا في عدد من المواقف والتصريحات التي تصدر عن مسؤولين في تلك الأحزاب، ويتم ترجمته من خلال الإرهاب اليهودي المتصاعد الذي تمارسه ميليشيات المستوطنين ومنظماتهم المسلحة ضد الفلسطينيين في طول البلاد وعرضها.

وأشارت إلى إقدام وزير الخارجية الإسرائيلي كاتس على وصف أعضاء القائمة المشتركة بإرهابيين يلبسون بدلا، وكذلك التصريحات العنصرية لاورلي ليفي ضد العرب والقائمة المشتركة، معتبرة ذلك ترجمة مباشرة لهذه الثقافة العنصرية الفاشية، التي باتت تسيطر على مفاصل دولة الاحتلال ومراكز صنع القرار فيها.

وأدانت الخارجية العبارات العنصرية الإسرائيلية وجميع ترجماتها ضد المواطن الفلسطيني، وإرهاب الدولة المنظم.