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العراق يغلق حدوده.. والصدر: لا نريد العلاج الأمريكي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - بغداد

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، إغلاق الحدود البرية للبلاد مع إيران والكويت بعد منتصف الشهر الحالي في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال بيان إن الهيئة وفي إطار الإجراءات التي اتخذتها السلطات العراقية لحماية المواطنين من خطر تفشي فيروس كورونا من «خلال الإجراءات الوقائية المتخذة من قبل هيئة المنافذ الحدودية سيسمح بدخول العراقيين الوافدين عبر المنافذ كافة لغاية 15 مارس الحالي وبعد هذا التاريخ ستغلق المنافذ الحدودية البرية كافة مع إيران والكويت».

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وأوضح البيان «ستكون منافذ مطار بغداد والبصرة والنجف وأربيل هي الجهات الوحيدة للعودة ودخول العراق»، مشيرا إلى أن السلطات العراقية تعتمد حاليا في المنافذ البرية إجراءات احترازية ضرورية من خلال الفحص الأولي من قبل المفارز الطبية العراقية الموجودة داخل المنافذ الحدودية لمنع انتقال الفيروس.

من جهته، أعرب القيادي الشيعي العراقي مقتدى الصدر عن رفضه لأي علاج لفيروس كورونا تصنعه شركات أمريكية.

وكتب على حسابه على تويتر «استوقفني قول الرئيس الأمريكي دونالد ترمب: نقوم بعمل عظيم ضد فيروس كورونا والوضع سيصبح أسوأ لولا تدخلنا»، وأضاف، موجها حديثه لترمب «أنت وأمثالك متهمون بنشر هذا المرض، ولا سيما أن أغلب من يعاني منه هم معارضون لأمريكا».

وكتب «إن أي علاج يصدر منك ومن شركاتك الموبوءة لا نرتضيه ولا نريده، فأنت لست عدو الله فحسب بل عدو الشعوب».