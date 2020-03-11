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6 معتقلين شرعوا في زرع عبوات ناسفة بهونج كونج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ هونج كونج

ذكرت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينج بوست» الصينية أمس، أنه جرى اعتقال ستة من مواطني هونج كونج، لهم صلة بثلاث مؤامرات لتفجير قنابل في منشآت حكومية في وقت سابق من هذا العام، وكانوا يعتزمون شن هجوم رابع ضد رجال شرطة، خلال احتجاج قبل ثلاثة أيام.

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وكان المدعى عليهم، والذين وجهت اتهامات لهم في محكمة «شا تين» أمس، تآمروا على مهاجمة رجال شرطة بعبوات ناسفة، خلال احتجاج الأحد الماضي في منطقة «تسيونج كوان أو».

وكان المحتجون احتشدوا في المنطقة للإعراب عن تقديرهم لأليكس تشو تسز لوك، الذي توفي بعد سقوطه من مبنى خلال احتجاج في نوفمبر الماضي.

وقال كبير ممثلي الادعاء العام، ويليام سيو كاي يب للمحكمة إن الخطة تتمثل في زرع قنبلة داخل ضريح وهمي، ثم تفجيرها عن بعد عندما يقترب رجال الشرطة.