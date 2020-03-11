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تحطم طائرة مقاتلة للقوات الباكستانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ إسلام آباد

أعلنت القوات الجوية الباكستانية عن تحطم إحدى مقاتلاتها الجوية أمس وسط العاصمة إسلام آباد.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للقوات الجوية الباكستانية أن طائرة من طراز «أف ـ 16» كانت تقوم ببروفة للعرض العسكري الذي سيقام في إسلام آباد بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الباكستاني الذي يصادف الثالث والعشرين من مارس، وتحطمت في غابة «شكر بريان» وسط مدينة إسلام آباد بالقرب من موقع العرض العسكري.

وأضاف البيان أن فرق الإنقاذ طوقت موقع تحطم الطائرة، وتم تشكيل لجنة فنية للتحقيق في سبب الحادث، وتحطمت الطائرة بعيدا عن الأحياء السكنية.