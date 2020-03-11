كورونا يلغي تجمع بايدن الانتخابي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - واشنطن
ألغى المنافس على الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية المرتقبة جو بايدن تجمعا انتخابيا في أوهايو، إحدى الولايات الست التي تجري الانتخابات التمهيدية للحزب الثلاثاء المقبل، بسبب مخاوف من فيروس كورونا في ظل تزايد حالات الإصابة به في الولايات المتحدة.وكتبت كيت بيدنجفيلد مديرة الاتصالات في الحملة عبر موقع تويتر»تم إلغاء تجمعنا في كليفلاند بولاية أوهايو وفقا لتوجيهات من المسؤولين العموميين ومن منطلق الحذر الزائد، وسنواصل التشاور مع مسؤولي الصحة العامة وإرشادات الصحة العامة وإصدار إعلانات حول الفعاليات المستقبلية».
وكان بيرني ساندرز، منافس بايدن على الترشح، قد ألغى بالفعل تجمعا انتخابيا له هناك.
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