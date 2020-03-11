8 مراكز صحية للخدمات العاجلة بمكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
خصصت صحة مكة المكرمة 8 مراكز صحية لتقديم خدمات الرعاية العاجلة لحالات الاشتباه، تعمل على مدار الـ24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وهي مراكز: الزاهر، كدي والهجرة، العزيزية، المعابدة، بحرة ، مخططات شرائع 7، الجموم.
وأوضحت أنه سيتم ربط مراكز عيادات الرعاية العاجلة بالمستشفيات التي تعمل على إعادة الفرز والتوجيه، وذلك على النحو التالي: مراكز عيادات الرعاية العاجلة ( الزاهر - بحرة ) مرتبطة بمستشفى الملك عبدالعزيز، ومراكز عيادات الرعاية (كدي والهجرة - العزيزية) مرتبطة بمستشفى النور ومستشفى الولادة والأطفال، ومراكز عيادات الرعاية العاجلة (المعابدة - مخططات شرائع7) مرتبطة بمستشفى الملك فيصل، إضافة إلى مراكز عيادات الرعاية العاجلة (النوارية - الجموم) مرتبطة بمستشفى حراء العام.
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