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8 مراكز صحية للخدمات العاجلة بمكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

خصصت صحة مكة المكرمة 8 مراكز صحية لتقديم خدمات الرعاية العاجلة لحالات الاشتباه، تعمل على مدار الـ24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وهي مراكز: الزاهر، كدي والهجرة، العزيزية، المعابدة، بحرة ، مخططات شرائع 7، الجموم.

وأوضحت أنه سيتم ربط مراكز عيادات الرعاية العاجلة بالمستشفيات التي تعمل على إعادة الفرز والتوجيه، وذلك على النحو التالي: مراكز عيادات الرعاية العاجلة ( الزاهر - بحرة ) مرتبطة بمستشفى الملك عبدالعزيز، ومراكز عيادات الرعاية (كدي والهجرة - العزيزية) مرتبطة بمستشفى النور ومستشفى الولادة والأطفال، ومراكز عيادات الرعاية العاجلة (المعابدة - مخططات شرائع7) مرتبطة بمستشفى الملك فيصل، إضافة إلى مراكز عيادات الرعاية العاجلة (النوارية - الجموم) مرتبطة بمستشفى حراء العام.