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غسل أيادي الأطفال يقلل من مخاطر انتقال العدوى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جيهان حداد - مكة المكرمة

في حين انتشر عدد من الإشاعات والمعلومات المغلوطة بمواقع التواصل حيال فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، قلل أخصائي باطنية من مخاوف انتقال العدوى للأطفال داخل المنزل مع الأخذ في الاعتبار أهمية اتباع الإجراءات الوقائية.

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وعن كيفية حماية الأطفال من قبل الآباء ضد الفيروس قال أخصائي الباطنية الدكتور زياد الحارثي «نادرا ما يتعرض الأطفال للعدوى داخل بيئة المنزل ولكن لأخذ الاحتياط اللازم يجب اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من العدوى سواء داخل المنزل أو خارجه، فيجب أن يسمح الآباء لأبنائهم بغسل أيديهم أثناء وجودهم في الأماكن العامة بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية وتكرارها ما أمكن ويجب إعطاءهم معقما لليدين وإرشادهم بكيفية استخدامه إن لم تكن هناك فرصة لغسل اليدين، وعلى الآباء أيضا استخدام المعقم لأخذ الاحتياط».

وأضاف أنه من الضروري مراقبة الأطفال إن كانت لديهم أعراض الفيروس وعدم السماح لهم بالاختلاط بأطفال آخرين على سبيل الاحتياط والسيطرة على الوضع، وإذا كان الطفل لديه أي من الأعراض يجب إبقاءه في المنزل، فالمنزل أفضل مكان للسيطرة على المرض المسبب لحالة الإعياء، ولا بد من تعليم الأطفال معايير السلامة لتحقيق وقايتهم داخل المنزل وخارجه، وطلب المساعدة الطبية عند إصابة الأطفال بالحمى أو السعال أو صعوبة التنفس.

إشاعات انتشرت مع ظهور كورونا: