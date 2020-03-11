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إلزام مطاعم رفحاء بتعقيم الطاولات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - رفحاء شرعت بلدية محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية أمس، بتنفيذ حملة رقابية مشددة على كل ما يتعلق بالصحة العامة، شملت صوالين الحلاقة وإلزامهم بتباع الإجراءات الصحية ومنها استخدام المعقمات ولبس الكمامات ومنع استخدام ماكينات الحلاقة والالتزام باستخدام أدوات الحلاقة ذات الاستخدام الواحد. كما ألزمت المطاعم والبوفيهات بتوفير الكمامات وتعقيم الطاولات، واستخدام الأدوات ذات الاستخدام الواحد «الشوك والملاعق والأطباق» واستخدام المعقمات.



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