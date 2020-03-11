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شرطة مكة: لا صحة لإصابة صينية بكورونا في جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

نفت شرطة منطقة مكة المكرمة ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي حول اكتشاف حالة إصابة مقيمة من الجنسية الصينية بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، مشيرة إلى أن البلاغ الذي باشرته الدوريات الأمنية عبارة عن مشاجرة بين مقيم ومقيمة من الجنسية نفسها.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد محمد الغامدي في بيانه أمس، أنه لا صحة لما تردد في مواقع التواصل الاجتماعي حول اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا لمقيمة من الجنسية الصينية بمحافظة جدة، وأن الحالة التي باشرتها الدوريات الأمنية الليلة قبل الماضية كانت لبلاغ عن مشاجرة بين مقيم ومقيمة من الجنسية الصينية نتيجة خلاف داخل أحد المحلات التجارية، نتج عنها إصابة المقيم ونقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك.