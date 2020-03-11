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سفارة المملكة في النمسا تدعو للتنسيق مع شركات الطيران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - فيينا

أوضحت سفارة المملكة لدى جمهورية النمسا أنها بمتابعة من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا الأمير عبدالله بن خالد، وحرصا على المواطنين، تهيب بالمواطنين المقيمين والزائرين لجمهورية النمسا الاتحادية وجمهوريتي سلوفاكيا وسلوفينيا إلى سرعة التنسيق مع شركات الطيران الناقلة (ترانزيت) عبر الدول المدرجة في قائمة تعليق السفر من وإلى المملكة، والتأكد من خط العودة.

ودعت المواطنين إلى التواصل معها في حال الطوارئ أو الرد على أي استفسار، وذلك على الأرقام التالية: هاتف السفارة: 004313672531، شؤون السعوديين: 00436765029292 - 00436766686697.