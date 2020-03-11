2500 متدرب باتصالات جدة عبر الفصول الالكترونية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة
أنهت كلية الاتصالات والالكترونيات بجدة جميع التدابير والإجراءات التي تضمن انتظام وإتمام العملية التدريبية لـ 2500 متدرب من خلال الفصول الالكترونية ونظام «البلاك بورد» والمنصات الخاصة بالكلية والتي تتطلب حضور المتدربين الكترونيا.
وأوضح وكيل الكلية للتدريب المهندس خالد مسفر الغامدي، أنه تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمتابعة مستجدات وباء كورونا ومنع انتشاره، وتنفيذا لقرار وزير التعليم ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني القاضي بتعليق التدريب في قطاع التدريب التقني وحرصا على سلامة منسوبي الكلية.
وأشار إلى متابعة عميد الكلية المهندس فهد العامودي لاتخاذ جميع الإجراءات والتأكد التام من جاهزية، وكفاءة المواقع الالكترونية والوقوف على متطلباتها ودعمها بالكفاءات التشغيلية اللازمة، إضافة لمتابعة مركز التدريب الالكتروني والتدريب والتأكد من اكتمال جميع الخدمات والتجهيزات المقدمة للمتدربين، وبحث جميع العوائق والمشكلات واتخاذ الحلول العاجلة لها.
وأكد عميد الكلية أهمية خاصة لانتظام أعضاء الهيئة التدريبية بالكلية وتقديم دروسهم التدريبية الكترونيا وإيصالها للمتدربين بكل يسر وسهولة، وتلقي جميع الملاحظات وتذليل الصعوبات كافة لضمان استمرار المسيرة التدريبية بنجاح ووفق المأمول لمواجهة الظروف الراهنة.
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