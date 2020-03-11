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إغلاق 17 منشأة غذائية في المسفلة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة 17 منشأة غذائية وصادرت 377 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، ضمن الحملات الرقابية المكثفة التي تنفذها الإدارة العامة لصحة البيئة بالتعاون مع الإدارة العامة لشؤون البلديات والإدارة العامة للنظافة، وإدارة المسالخ على المحال الغذائية والصحية ضمن نطاق بلدية المسفلة الفرعية.

وأسفرت الحملة عن الكشف على 36 عاملا وركزت على النظافة العامة، وسلامة العاملين من خلال وجود الشهادات الصحية والتأكد من تاريخ سريانها.

وتأتي هذه الحملة استمرارا لجهود الأمانة لتحقيق مستويات عالية من الإصحاح البيئي وإحكام الرقابة الصحية على جميع المنشآت الغذائية والمتعلقة أنشطتها بالصحة العامة.